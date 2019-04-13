Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу лидера страны.
Порошенко заявил, что придет на стадион «Олимпийский» в Киеве 14 апреля и будет ждать Зеленского, отметили в пресс-службе.
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До этого Порошенко подчеркивал, что дебаты должны состояться дважды — согласно закону на Общественном телевидении 19 апреля в 20.00 и 14 апреля на стадионе «Олимпийский», как предложил Зеленский.
Ранее Порошенко обратился с призывом «не прятаться» к Зеленскому.
Второй тур президентских выборов на Украине состоится в воскресенье, 21 апреля.