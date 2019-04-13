Украинские выборы оказались под угрозой срыва

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Украинская журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале предупредила о возможном дефиците членов избирательной комиссии из-за ее переукомплектации перед вторым туром президентских выборов на Украине, передает УНИАН.

По ее словам, штабы действующего президента Украины Петра Порошенко по Центральной и Южной Украине дали распоряжение отправлять в избирательные комиссии по две кандидатуры вместо шести (малые), семи (средние) и восьми (большие) на участок. Из-за этого ЦИК страны придется самостоятельно решать проблему комплектации штаба.

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Кошкина предположила, что это может быть связано с желанием штаба Порошенко сэкономить из-за высокой вероятности поражения либо с осознанным намерением сорвать выборы.

Ранее сообщалось, что шансы Порошенко на победу стремятся к нулю из-за перепалки с Зеленским.