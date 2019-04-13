Украинские выборы оказались под угрозой срыва
Украинская журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале предупредила о возможном дефиците членов избирательной комиссии из-за ее переукомплектации перед вторым туром президентских выборов на Украине, передает УНИАН.
По ее словам, штабы действующего президента Украины Петра Порошенко по Центральной и Южной Украине дали распоряжение отправлять в избирательные комиссии по две кандидатуры вместо шести (малые), семи (средние) и восьми (большие) на участок. Из-за этого ЦИК страны придется самостоятельно решать проблему комплектации штаба.
Кошкина предположила, что это может быть связано с желанием штаба Порошенко сэкономить из-за высокой вероятности поражения либо с осознанным намерением сорвать выборы.
Ранее сообщалось, что шансы Порошенко на победу стремятся к нулю из-за перепалки с Зеленским.