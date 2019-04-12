Помпео назвал Россию и КНР «псевдодрузьями» Южной Америки
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай являются «псевдодрузьями» Южной Америки. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Китай и Россия стоят на пороге, но когда они зайдут, они будут использовать ловушки», — сказал Помпео.
По его словам, страны Южной Америки не должны «покупаться» на предложения России и КНР.
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Он также добавил, что за странами Южной Америки «стоят» США.
Ранее Помпео заявил, что США готовы продлить ДСНВ с Россией.