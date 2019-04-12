Зеленский рассказал, о чем говорил с Макроном

<img src="//img.gazeta.ru/files3/279/12298279/87987-pic905-895x505-94559.jpg">

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости».

По его словам, они обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества.

«Была очень классная теплая атмосфера. Встреча была очень конструктивной. Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном — о прекращении войны в Донбассе», – заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном прошла конструктивно. Отмечается, что Зеленский покинул резиденцию Макрона спустя час после прибытия.