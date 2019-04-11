Захарова отреагировала на арест Ассанжа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала арест в Лондоне Джулиана Ассанжа. Об этом она написала в своем твиттере.

«Рука «демократии» сжимает горло свободе», — написала Захарова.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал.

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В 2012 году, 19 июня, находившийся под подпиской о невыезде, укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, попросив политическое убежище. Таким образом, он провел в посольстве почти 7 лет.

В 2017 году прокуратура Швеции прекратила расследование дела об изнасиловании против Ассанжа.

В 2018 году в СМИ появилась информация, что министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Ассанжа, но они находятся под грифом «секретно». В случае экстрадиции в США, ему может грозить длительный тюремный срок за шпионаж. Сам Ассанж неоднократно заявлял, что в США его могут убить.

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж был арестован в центре Лондона после того, как Эквадор отказал ему в убежище из-за неоднократного нарушения условия предоставления политического убежища.