Трамп назвал расследование Мюллера по «российскому делу» незаконным
Американский президент Дональд Трамп заявил, что расследование спецпоркурора Роберта Мюллера было «незаконным». Об этом он написал в твиттере.
Трапм отметил, что расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года не должно было быть.
«Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться», — добавил Трамп.
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Он подчеркнул, что всецело доказал свою невиновность.
«18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь убедились, что никакого сговора с Россией не было», — заключил Трамп.
Ранее была названа дата публикации доклада Мюллера по «российскому делу».