Трамп назвал расследование Мюллера по «российскому делу» незаконным

Американский президент Дональд Трамп заявил, что расследование спецпоркурора Роберта Мюллера было «незаконным». Об этом он написал в твиттере.

Трапм отметил, что расследования о российском вмешательстве в выборы 2016 года не должно было быть.

«Это было незаконное расследование, которое вообще не должно было начинаться», — добавил Трамп.

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Он подчеркнул, что всецело доказал свою невиновность.

«18 человек, которые ненавидят Трампа, теперь убедились, что никакого сговора с Россией не было», — заключил Трамп.

Ранее была названа дата публикации доклада Мюллера по «российскому делу».