За членами предвыборного штаба Трампа шпионили спецслужбы, заявил генпрокурор США

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что, по его мнению, в ходе политической кампании на выборах 2016 года имел место шпионаж, сообщает The Washington Post.

Он отметил, что это «не обязательно было ФБР», а спецслужбы в более широком смысле.

Он также призвал обратить внимание на наличие у сотрудников правоохранительных органов надлежащего юридического обоснования для начала такого расследования и сбора разведданных.

Ранее сообщалось, Уильям Барр собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки, принятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР, в отношении американского президента Дональда Трампа.