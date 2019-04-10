Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко еще раз сдал анализы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя организации на пресс-конференции.

Уточняется, что на этот раз Порошенко сдавал анализы Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA). Результаты будут известны на следующей неделе.

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Как отмечается, кандидат сдал пробы урины на анализ.

«Результаты этой пробы будут отправлены в США», — добавила представитель.

Она отметила, что другого кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского также будут ждать до 18.00.

Ранее сообщалось, что Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.