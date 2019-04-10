Президент Исландии пообещал доучить русский язык

Исландский президент Гудни Йоханнессон на полях Международного Арктического форума рассказал, что в конце 1980-х занимался русским языком в рамках изучения современной истории. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что был «очарован» историей России и СССР. Однако, добавил президент, доучить язык ему так и не удалось, а свои «ограниченные познания» он сохранил, общаясь с русскими друзьями-спортсменами.

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«Но это у меня на повестке дня — заняться русским опять, когда у меня появится время в будущем», — заверил исландский лидер.

Свое желание доучить язык он объяснил любовью к культуре и «богатой истории».

Ранее сообщалось, что Йоханнессон на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге выступил с речью на русском языке.