«Закусывают нормально»: Путин пошутил про финских туристов в России

Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин обсудили поведение финских туристов в России, передает ТАСС.

Ниинистё отметил, что Санкт-Петербург является наиболее посещаемым туристами из Финляндии городом России и выразил надежду, что финны ведут себя в гостях «правильно».

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«Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке», — ответил ему Путин.

«Да, так и надо», — посмеялся Ниинистё.

Ранее Ростуризм призвал россиян в Финляндии соблюдать осторожность.