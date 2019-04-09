«Закусывают нормально»: Путин пошутил про финских туристов в России
Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент России Владимир Путин обсудили поведение финских туристов в России, передает ТАСС.
Ниинистё отметил, что Санкт-Петербург является наиболее посещаемым туристами из Финляндии городом России и выразил надежду, что финны ведут себя в гостях «правильно».
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«Нормально, туристы себя ведут нормально.Закусывают, так что все с ними в порядке», — ответил ему Путин.
«Да, так и надо», — посмеялся Ниинистё.
Ранее Ростуризм призвал россиян в Финляндии соблюдать осторожность.