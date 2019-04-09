Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики

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Президент Украины Петр Порошенко призвал в эфире ICTV своего оппонента во втором туре выборов Владимира Зеленского пройти еще один тест на наркотики и алкоголь.

По словам президента, у него нет никаких «оснований» считать Зеленского «наркоманом». При этом Порошенко напомнил, что он согласился сдать кровь специалистам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Владимир Александрович, и вам настоятельно рекомендую [сдать кровь]. Не морочьте голову, не бойтесь, не прячьтесь. Таков крест публичного человека, ты должен быть открытым», — сказал Порошенко.

Ранее и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поставила под сомнение результаты анализов Порошенко и Зеленского.