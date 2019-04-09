Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко

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Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского. Об этом сообщает портал LIGA.net.

Он заявил, что согласно одному из предвыборных опросов 35% голосовавших за Бойко отдали бы свой голос за Зеленского во втором туре. При этом поддержать Порошенко хотели бы только 2% респондентов.

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Электорат Тимошенко может во втором туре отдать 40% голосов за Зеленского и 10% за Порошенко, следует из исследования.

Ранее россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко.