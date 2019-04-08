Путин рассказал, что обсуждал с Эрдоганом с глазу на глаз

Президент России Владимир Путин рассказал о переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым они общались не только в узком составе, но и с глазу на глаз, сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что с Эрдоганом они обсудили первоочередные вопросы двусторонних отношений.

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Открывая заседание Российско-турецкого совета высшего уровня, Путин сообщил, что в ходе переговоров в узком составе, а затем и с глазу на глаз стороны «немножко поговорили», обсудили развитие российско-турецких отношений, условились укреплять двустороннее взаимодействие.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё отправился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным на поезде.