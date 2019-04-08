Уволенный Порошенко губернатор отказался покидать пост

Губернатор Одесской области Максим Степанов, приказ об увольнении которого подписал 8 апреля президент Украины Петр Порошенко, отказался покидать свой пост. Об этом сообщает «Думская».

По его словам, во время визита в Одесскую область Порошенко предложил Степанову написать заявление об уходе по собственному желанию, но тот отказался. Губернатор считает, что глава Украины таким образом превысил свои полномочия.

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Также он признался, что дружит с экс-губернатором Одесской области Игорем Палицей, который является бизнес-партнером Игоря Коломойского.

«И не вижу в этом ничего плохого», — заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что Порошенко уволил губернатора Одесской области.