Демократы никогда не получат налоговые отчеты Трампа, заявили в Белом доме

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И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что демократы никогда не получат налоговые декларации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

Чиновник пояснил, что этот вопрос уже поднимался во время президентской гонки в 2016 году. Избиратели знали, что американский лидер мог предоставить налоговую отчетность.

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«Они знали, что он этого не сделал, и все равно выбрали его [Трампа]», — заявил Малвейни.

Также и.о. главы аппарата Белого дома подчеркнул, что фундаментальной основной налогового законодательства является защита неприкосновенности частной жизни.

Ранее адвокат Трампа Уильям Консовой заявил, что запрос демократов из палаты представителей США по поводу налоговых деклараций главы государства нарушает предусмотренные конституцией ограничения и должен быть отклонен налоговым управлением страны.