В Совфеде ответили на слова Порошенко об угрозе «откатиться под имперскую Россию»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков назвал украинского лидера Петра Порошенко «националистом» после его слов об угрозе Украины «откатиться под имперскую Россию», передает RT.

До этого Порошенко заявил, что Украина нуждается в сильном президенте, который помог бы стране «продвинуться к свободной Европе», а не «откатиться под имперскую Россию».

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Цеков осудил это заявление Порошенко и назвал его «самую большую проблему».

«Самая большая проблема Порошенко в том, что он украинский националист. При этом данная позиция воспитана на растущей ненависти к Москве», — подчеркнул Цеков.

Он отметил, что главный враг Украины — это не Россия, а украинская политическая элита.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады и и бывший кандидат на пост президента страны Евгений Мураев призвал голосовать против Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.