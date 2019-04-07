МИД Венгрии срочно вызвал украинского посла
Министерство иностранных дел Венгрии экстренно вызвало украинского посла в Будапеште Любовь Непол, сообщает Agerpres.
Отмечается, что посла вызвали после того, как украинская сторона отказалась пустить в страну главу Демократического союза венгров Румынии Хунора Келемена.
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«Мне просто сказали, что я не могу въехать», — поделился Келемен.
По его словам, он планировал поучаствовать в мероприятиях в Ужгороде.
В ведомстве Венгрии назвали отказ без объяснения причин «неприемлемым».