Байден начал шутить про обвинения в домогательствах

Бывший вице-президент США Джо Байден пошутил про обвинения в домогательствах во время первого публичного выступления после выдвинутых в его адрес обвинений. Об этом сообщает ABC News.

Как отмечается, он обнял президента Международного братства работников электротехники Лонни Стивенсона, подчеркнув, что ему было «позволено это сделать».

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Затем вице-президент США пригласил на сцену несколько детей, и обнял мальчика, говоря о финансовом будущем молодого поколения.

«Кстати, он разрешил мне прикоснуться к нему», — отшутился Байден.

Ранее сообщалось, что супруга Джо Байдена высказалась о его прикосновениях.