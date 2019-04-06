Лавров рассказал о прогрессе в вопросе возобновления авиасообщения с Египтом

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что есть прогресс в вопросе возобновления авиасообщения с египетскими, передает ТАСС.

По словам Лаврова, прогресс, конечно есть, но делать какие-либо выводы и предположения «не очень продуктивно»

«Специалисты работают, прогресс налицо», — отметил Лавров.

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Известно, что Лавров встретился в Каире с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в рамках официального визита.

Ранее Лавров рассказал, что США отказались сотрудничать с Россией по теме киберугроз.