Генпрокурор предложил провести дебаты Порошенко и Зеленского в библиотеке

<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/12284221/zelpo-pic905-895x505-55571.jpg">

Украинский генпрокурор Юрий Луценко предложил провести дебаты двух кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке. Об этом он написал в фейсбуке.

Луценко отметил, что он хотел бы, чтобы дебаты прошли в библиотеке.

«С предшествующей сдачей годовых деклараций прочитанных книг», — добавил Луценко.

Реклама

Ранее сообщалось, что на день дебатов Порошенко и Зеленского на стадионе запланировано другое мероприятие.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.