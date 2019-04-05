В России прокомментировали происходящие военные операции в Ливии

В российском МИДе отреагировали на ситуацию в Ливии, передает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что противоборствующим сторонам следует проявлять спокойствие и сдержанность, иначе «сложная ситуация в стране» может еще ухудшится.

Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия выступает за то, чтобы ливийские военно-политические силы отказались от силовых методов борьбы за власть.

Ранее сообщалось, что в Ливии остановили наступление Хафтара.