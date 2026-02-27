Стало известно, что отвлекает россиян от работы на удаленке

Почти половина (46%) опрошенных россиян заявили, что на удаленке их отвлекают домашние дела: любые бытовые процессы, например, готовка и уборка, а также время с детьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного таск-трекером WEEEK (есть у «Газеты.Ru»).

Второй заметный фактор отвлечения — задачи, которые сотрудники часто не воспринимают как отдельную нагрузку. 28% респондентов тратят много времени на задачи с низкой значимостью: мелкие поручения, отчетность и обсуждение вопросов, которые не влияют на результат.

16% сотрудников называют существенным фактором отвлечения планирование задач, еще 15% указывают переключение между задачами, платформами или инструментами.

«Удаленный сотрудник часто работает в режиме многозадачности и информационного шума, с которым может работать руководитель. Снизить потери времени помогают конкретные управленческие решения: перевод части коммуникаций в асинхронный формат, предварительная фиксация требований к задаче и критериев готовности, а также уменьшение числа согласующих этапов там, где это возможно. Когда сотрудник знает, какие задачи приоритетны и где границы ответственности — снижаются хаос и непонимание, которые лежат в основе низкой вовлеченности», — отметила гендиректор WEEEK Инга Скерсь.

Она добавила, что главные потери времени на удаленной работе связаны не с недостатком дисциплины, а хаосом в процессах: чем больше в компании прозрачности и предсказуемых процессов, тем меньше времени уходит на второстепенную активность — и тем выше реальная продуктивность и мотивация команды.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее российские компании стали выводить сотрудников в офисы.