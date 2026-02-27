Россияне оценили предложение узаконить онлайн-казино

Почти половина опрошенных россиян (44%) слышали о предложении легализовать онлайн-казино в России. 8,5% поддержали эту инициативу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Минфин России в конце января предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в стране онлайн-казино. По мнению Минфина, для легализации онлайн-казино в России можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять не менее 30% от выручки с такой деятельности. Если идея будет поддержана, доходы бюджета могут составить 100 млрд рублей ежегодно. Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно.

22% опрошенных что-то слышали о предложении, но не знают конкретно, о чем речь. Еще 32% не слышали о предложении легализовать онлайн-казино; менее 1% читателей затруднились с ответом. На вопрос о том, считают ли читатели правильным легализацию онлайн-казино в России, 8,5% поддержали это предложение. По мнению этой группы респондентов, легализация онлайн-казино позволит обелить рынок. Еще 3% считают, что это защитит от мошенников. 13% допустили легализацию отрасли только при условии четко прописанных правил и их последующем соблюдении. 4% считают, что это позволит наполнить бюджет. Однако большинство опрошенных считают, что такая мера приведет к ухудшению социальной обстановки (33%) и сделает людей беднее (32%). Еще 4% затруднились ответить.

При этом само по себе отношение россиян к онлайн-казино является негативным. Почти половина (40%) считают этот инструмент развлечений, находящийся сейчас вне закона в России, «абсолютным злом». 23% считают пользование таким инструментом при его легализации «личным делом каждого», а 34% назвали это явление мошенничеством.

На вопрос о том, будут ли читатели пользоваться онлайн-казино, если оно станет законным в России, более 90% ответили отрицательно. Подумывают воспользоваться им 4% респондентов, еще почти 6% затруднились с ответом.

Респонденты отметили, что легализация онлайн-казино также может привести к росту закредитованности граждан. Другие опрошенные напомнили о том, что игровая зависимость может привести к тяжелым последствиям внутри семей игроков.

В опросе приняли участие свыше 10 тыс. россиян старше 18 лет из всех регионов.

Ранее россиянам рассказали, как понять, что близкий зависим от игр.