Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Пожар произошел в квартире на севере Москвы

На севере Москвы произошел пожар в ЖК «Янтарный»
Ekaterina Sychkova/Global Look Press

Пожар произошел в 25-этажном доме на севере Москвы, на месте работают спасатели. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Горит квартира на 21 этаже в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина.

«В полыхающей квартире может быть заперт ребенок. Из горящего дома уже экстренно эвакуированы 40 человек», — пишет канал.

По его информации, одного человека спасли из горящей квартиры, но внутри могут находиться другие жильцы. Доступ в нее сотрудникам МЧС затруднен, так как квартира очень захламлена. В данный момент ситуация такая, что огонь может распространиться на соседние квартиры, добавил SHOT.

Накануне сообщалось, что в Пензе при пожаре в многоэтажном общежитии спасли семь человек. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание холодильника в одной из комнат. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, никто не пострадал. К тушению были привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

Ранее взрыв произошел в офисном здании в Воронеже.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!