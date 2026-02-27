Пожар произошел в квартире на севере Москвы

Пожар произошел в 25-этажном доме на севере Москвы, на месте работают спасатели. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Горит квартира на 21 этаже в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина.

«В полыхающей квартире может быть заперт ребенок. Из горящего дома уже экстренно эвакуированы 40 человек», — пишет канал.

По его информации, одного человека спасли из горящей квартиры, но внутри могут находиться другие жильцы. Доступ в нее сотрудникам МЧС затруднен, так как квартира очень захламлена. В данный момент ситуация такая, что огонь может распространиться на соседние квартиры, добавил SHOT.

Накануне сообщалось, что в Пензе при пожаре в многоэтажном общежитии спасли семь человек. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание холодильника в одной из комнат. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, никто не пострадал. К тушению были привлечены 25 человек и восемь единиц техники.

Ранее взрыв произошел в офисном здании в Воронеже.