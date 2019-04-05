Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

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Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, шоумен Владимир Зеленский позиционирует себя противником нынешнего президента, а также существующей системы в стране.

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При этом Порошенко работал и смог многого добиться на посту президента, уточнил Волкер.

Он также добавил, что Зеленский лишь обещает реформы, в то время как действующий глава страны уже воплотил в жизнь много законопроектов.

Ранее сообщалось, что Порошенко призвал электорат Зеленского перейти на свою сторону.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.