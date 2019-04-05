Кровь у Зеленского взял актер из его сериала, сообщают СМИ

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Анализ крови у лидера первого тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского взял Владислав Кирякулов, который ранее снимался вместе с ним в сериале «Сваты». Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Отмечается, что Кирякулов также участвовал в кулинарном шоу «Мастер шеф». На телеканале рассказали, что в настоящий момент он работает массажистом в клинике «Евролаб», его профиль есть на сайте медицинской организации.

Ранее сообщалось, что Зеленский проверился на наркотики и алкоголь.