Республиканцы обвинили Мюллера в искажении фактов в «российском деле»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11657035/RTX4XBUZ-pic905-895x505-84339.jpg">

Сенаторы от республиканской партии Чак Грассли и Линдси Грэм предупредили генпрокурора США Уильяма Барра об искажении некоторых электронных писем командой спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, республиканцы считают, что команда Мюллера в расследовании дела о «вмешательстве России» использовала электронные письма «очень избирательно».

Реклама

Как отмечается, Грассли и Грэм направили Барру письмо до завершения расследования по «российскому делу».

При этом сенаторы утверждают, что на первоначальное расследование ФБР по России было оказано потенциальное «ненадлежащее политическое влияние».

Ранее сообщалось, что минюст США отказался публиковать полный доклад по «российскому делу».