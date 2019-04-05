Порошенко в ночном видеообращении к Зеленскому: «Будь мужиком!»

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Украинский лидер Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского прийти на дебаты с ним. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты», — сказал Порошенко в ночном видеообращении.

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По его словам, Зеленскому следует прекратить искать причины и ставить условия.

Он также добавил, что согласен провести дебаты на стадионе.

Ранее сообщалось, что дебаты Зеленского и Порошенко потребовали провести в студии.