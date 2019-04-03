Появилось видео задержания мэра Евпатории
ФСБ опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает ТАСС.
На видеозаписи видно, как сотрудники ФСБ надевают мэру наручники, а потом уводят. Они сажают его в темную машину и увозят. Почти все время Филонов прячет наручники под курткой.
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По данным следствия, по указу Филонова незаконно был изменен вид ряда участков земли, входящих в состав муниципальной собственности города, общей площадью около 14 га. Их передавали в аренду по заниженной стоимости.
Как отмечается, в результате действия Филонова городу был причинен ущерб на 35 млн рублей.
Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории.