Появилось видео задержания мэра Евпатории

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ФСБ опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает ТАСС.

На видеозаписи видно, как сотрудники ФСБ надевают мэру наручники, а потом уводят. Они сажают его в темную машину и увозят. Почти все время Филонов прячет наручники под курткой.

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По данным следствия, по указу Филонова незаконно был изменен вид ряда участков земли, входящих в состав муниципальной собственности города, общей площадью около 14 га. Их передавали в аренду по заниженной стоимости.

Как отмечается, в результате действия Филонова городу был причинен ущерб на 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что ФСБ подтвердила задержание мэра Евпатории.