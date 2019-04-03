Медведчук объяснил, зачем ездил в Москву с Бойко

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал реакцию украинской власти на его поездку в Москву совместно с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко, сообщает «112 Украина».

Ранее Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией. Запрет был введен после посещения России Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко.

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По словам Медведчука, главное — это реакция граждан Украины.

«Наша цель и задача, которая стояла при поездке в Москву, — именно исходить из того, чтобы снизить эту нагрузку за счет уменьшения цены (на газ. — «Газета.Ru»), и предварительно такая договоренность достигнута, и уже вопрос будущей власти, что она будет по этому поводу делать», — заявил он.

По мнению Медведчука, если власть не будет договариваться, этим она покажет свое отношение к избирателям.