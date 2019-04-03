CNN: Трамп напророчил, назвав Си Цзиньпина «королем» Китая

Президент США Дональд Трамп признался, что во время встречи в Пекине в 2017 году с председателем КНР Си Цзиньпинем назвал его «королем» Китая, чем засмущал политика, передает американский телеканал CNN.

Об этом случае американский лидер рассказал во вторник, 2 апреля во время ужина Национального комитета республиканской партии. По словам Трампа, Си Цзиньпин не хотел признавать себя «королем», но американский лидер настаивал. «Но я не король, я президент» — вспоминает Трамп слова Си Цзиньпина.

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«Нет, ты пожизненный президент, а потому и король», — сказал Трамп, рассмешив присутствующих.

Президент США добавил, что лидеру КНР понравилось это замечание.

«Я прекрасно с ним лажу», — подвел Трамп.

Как отмечает телеканал, официальный визит Трампа в КНР состоялся всего за несколько месяцев до того, как в стране сняли ограничение срока пребывания лидера у власти. Ранее лимит ограничивался двумя сроками, однако новые позволят Си Цзиньпину переизбраться на третий срок. Как отмечает телеканал, в будущем этот шаг может расчистить путь Си Цзиньпина к бессрочному правлению, усилив его контроль над властью.