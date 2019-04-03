Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала «1+1» Александра Ткаченко. Об этом сообщает «112 Украина».
Как отмечается, он решил это сделать в ответ на то, что кто-то из сотрудников «1+1» опубликовал его номер телефона.
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«Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР», — возмутился Ляшко.
Политик добавил, что теперь желающие могут поговорить с Коломойским, Зеленским и Ткаченко.
«Звоните, пишите на здоровье!», — заключил Ляшко.
Ранее сообщалось, что Ляшко проголосовал на выборах с нарушением закона.