Мундепов предложили не увольнять за ошибки в декларациях

Источник «Газеты.Ru» рассказал, что муниципальных депутатов могут перестать увольнять за предоставление некорректных или неполных деклараций о доходах, соответствующий законопроект партия «Единая Россия» внесет в ближайшее время.

Источник рассказал, что в 2018 году прокуратура внесла представления о сложении полномочий 300 депутатов. Причем, подчеркнул источник, за ошибку считается неверное округление суммы или неуказание премии.

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Секретарь Генсовета «Единой России» подтвердил «Газете.Ru», что партия намерена внести соответствующие законопроекты в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что муниципальных депутатов ждет послабление антикоррупционного законодательства.