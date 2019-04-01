Зеленский увеличивает отрыв от Порошенко после обработки 60% протоколов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/399/12277399/RTS2FS23-pic905-895x505-24544.jpg">

Шоумен Владимир Зеленский незначительно отрывается в президентской гонке по результатам обработки 60,28% протоколов, набрав 30,36% (после 45% было 30,16%), передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК УКраины.

Отмечается, что действующий лидер Петр Порошенко набрал 16,40% (до этого — 16,71%), а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,08%.

Реклама

Ранее сообщалось, что ЦИК Украины признал выборы состоявшимися.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.