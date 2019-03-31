Зеленский заявил о готовности к дебатам с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по предварительным данным, лидирует на украинских выборах, заявил, что готов к дебатам с действующей главой страны Петром Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он открытый человек и не против выступить на дебатах.
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«Да, я готов. Порошенко, не Порошенко — какая мне разница», — добавил Зеленский.
Как отмечается, до этого Зеленский не принимал участия ни в каких дебатах, ссылаясь на постоянную занятость.
Ранее Зеленский рассказал, какие требования выдвинет президенту России Владимиру Путину в случае встречи с ним.