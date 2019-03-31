В Совфеде прокомментировали предварительные итоги выборов на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/984/10961984/RIAN_03197906.HR.ru-pic905-895x505-39924.jpg">

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал предварительные итоги выборов на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на украинских выборах победа любого кандидата, кроме действующего президента страны Петра Порошенко, была бы предпочтительные для России.

Реклама

«Я подчеркиваю, был бы. Мы никоим образом не пытались на него повлиять (на тур. — «Газета.RU»), мы не вмешивались», — добавил Косачев.

Он добавил, что в случае победы Порошенко произойдет серьезная радикализация антироссийской политики.

В то же время, Косачев призвал не надеяться излишне на другого кандидата в президенты Владимира Зеленского. Это «темная лошадка», которая будет маневрировать в зависимости от ситуации, уточнил Косачев.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзитполам.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.