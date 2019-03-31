Пять фактов разглашения результатов зафиксировано на выборах на Украине
На Украине полиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий результатов голосования на выборах президента, сообщает «112 Украина» со ссылкой на МВД страны.
По данным фактам будет принято решение в установленном законодательством порядке, отметили в МВД.
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Ранее сообщалось, что избирателям в Киеве дали расписаться исчезающими чернилами.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.