Пять фактов разглашения результатов зафиксировано на выборах на Украине

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На Украине полиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий результатов голосования на выборах президента, сообщает «112 Украина» со ссылкой на МВД страны.

По данным фактам будет принято решение в установленном законодательством порядке, отметили в МВД.

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Ранее сообщалось, что избирателям в Киеве дали расписаться исчезающими чернилами.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.