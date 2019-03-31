Порошенко пожелал себе победы на выборах
Украински лидер Петр Порошенко проголосовал на избирательном участке в Киеве и пожелал себе удачи, пишет «Украинская правда».
Отмечается, что журналисты спросили его о том, что он ждет от украинских выборов. Порошенко заявил, что «победы Украины и моей».
Реклама
Кроме того, Порошенко пожелал всем украинцам сделать правильный выбор.
«Я сегодня проголосовал за Украину, так же, как и вся моя семья и абсолютное большинство украинцев», — подчеркнул Порошенко.
Первым 31 марта отдал свой голос на участке кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, позже проголосовала Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский.
«Газета. Ru» ведет онлайн-трансляцию президентских выборов на Украине.