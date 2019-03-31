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Опубликованы новые данные по явке на выборах президента Украины, передает «112 Украина».

По состоянию на 11:00 на выборах президента Украины проголосовали 16,08% избирателей.

На выборах в 2014-м году явка избирателей в этот же период времени была выше — 17,62%.

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Ранее сообщалось, что за два часа работы избирательного участка выбрали нового президента страны около 5,5% украинцев.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.