Порошенко сделал заявление о России в день выборов

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Действующий президент Украины Петр Порошенко в день президентских выборов сделал заявление об отношениях с Россией. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.

«Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы», — написал Порошенко.

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Он напомнил украинцам, что 1 апреля договор о дружбе с Россией разрывается.

«Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой», — написал Порошенко.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выборов президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил отказ Киева от Договора о дружбе с Россией с выстрелом в собственную ногу.