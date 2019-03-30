Перед визитом в Россию президент Эстонии совершила с военными маршбросок на 8 часов
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в марш-броске, к которому присоединились 1300 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы Сил обороны государства.
По ее словам, это хороший способ провести время с союзниками и отметить присоединение Эстонии к НАТО, которое произошло 15 лет назад.
Реклама
Отмечается, что участники должны были пройти 30 километров за 8 часов. Путь пролегал, в основном, через Центральный полигон Сил обороны.
Уточняется, что на военнослужащих была полевая форма, а в их экипировке — служебное оружие и десятикилограммовый рюкзак.
Ранее сообщалось, что президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет.