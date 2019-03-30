Перед визитом в Россию президент Эстонии совершила с военными маршбросок на 8 часов

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в марш-броске, к которому присоединились 1300 человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-службы Сил обороны государства.

По ее словам, это хороший способ провести время с союзниками и отметить присоединение Эстонии к НАТО, которое произошло 15 лет назад.

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Отмечается, что участники должны были пройти 30 километров за 8 часов. Путь пролегал, в основном, через Центральный полигон Сил обороны.

Уточняется, что на военнослужащих была полевая форма, а в их экипировке — служебное оружие и десятикилограммовый рюкзак.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии приедет в Россию впервые за восемь лет.