Главе Госрезерва Украины предъявили обвинение прямо в аэропорту

Главе Госрезерва Украины Вадиму Мосийчуку прямо в аэропорту вручили обвинительный акт, сообщают «Украинские новости».

Акт касается дела о перемещении зерна в 2017 с ГО «Хлебная база №85» (Харьковская область), на ГП «Златодар» (г. Золотоноша, Черкасская область).

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«Сразу по прилету меня и всю мою семью задержала Госпогранслужба. Обыскали не только мои вещи, но и всей семьи, проверили все документы. Затем на «сцене» появился представитель прокуратуры вместе с представителем ГФС и двумя понятыми, которые оказались безработными гражданами. Нарушив все возможные нормы, вручили обвинительный акт по делу перемещения зерна из харьковской базы 85 на предприятие Златодар», — заявил Мосийчук.

Также, по словам Мосийчука, акт вручен без официального вызова в прокуратуру, что нарушает действующие нормы, хотя предварительно его адвокат согласовал с прокуратурой, что Мосийчук появится в прокуратуру в понедельник, 1 апреля.