В Кремле прокомментировали планы Трампа поговорить с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал намерение американского лидера Дональда Трампа пообщаться с Владимиром Путиным по поводу ситуации в Венесуэле. Об этом сообщает ТАСС.
Он заявил, что администрация главы США пока не обращалась с запросом о телефонном разговоре политиков.
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«Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]», — подчеркнул Песков.
Ранее Трамп заявил, что поговорит Путиным о ситуации в Венесуэле. Также он отметил, что, возможно, пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином.