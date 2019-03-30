Трамп оценил работу Науэрт на посту представителя Госдепа
Президент США Дональд Трамп заявил, что покинувшая пост представителя Госдепа Хизер Науэрт «прекрасно» справлялась со своими обязанностями. Свое мнение он выразил в твиттере.
Трамп передал Науэрт «огромное спасибо» за «службу» Науэрт в интересах США. Он отметил, что она выполнила «прекрасную работу».
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Также президент заявил, что «гордится» решением Науэрт присоединиться к команде Программы Фулбрайт.
Ранее сообщалось, что Науэрт ушла из Госдепа.
В декабре прошлого года Трамп объявил, что Науэрт станет постоянным представителем Соединенных Штатов в ООН. Позднее Науэрт отказалась и от этой должности, и от работы в Госдепе, ссылаясь на семейные обстоятельства.