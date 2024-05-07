Петербурженку осудили за кражу старинной иконы из дома знакомого

В Петербурге осудили женщину, которая украла из дома знакомого старинную икону стоимостью 120 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, инцидент произошел 26 июля прошлого года в квартире дома на улице Вавиловых. Женщина воспользовалась тем, что за ее действиями никто не наблюдает, и похитила из серванта икону Казанской Божьей Матери в окладе из серебра 875-й пробы. Затем злоумышленница скрылась.

Нанесенный потерпевшему ущерб оценили в 120 тысяч рублей. Он пояснил, что старинная икона ему досталась от бабушки.

Калининский районный суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в два года. Отмечается, что женщина во всем призналась и раскаялась. Ее также обязали в течение месяца обратиться к наркологу и пройти курс лечения от алкогольной зависимости при наличии показаний.

Ранее на Кубани двое мужчин обокрали храм, вскрыв защитное стекло иконы.