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Путин поставил задачу повышать рождаемость в РФ

Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в регионах к 2030 году

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Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в стране. Это следует из подписанного указа, который опубликовали на сайте Кремля.

В документе указали на необходимость достижения национальной цели. В их числе: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.

В указе отметили, что суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036 году. Имеется ввиду и ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей.

До этого стало известно, что в России утвердят новые системы оплаты труда бюджетников.

В начале апреля Путин поручил убрать необоснованную разницу между зарплатами работников бюджетной сферы. Первый доклад на эту тему правительству необходимо подготовить до конца 2024 года.

Ранее Путин объявил 2024 год в России Годом семьи.

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