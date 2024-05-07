Иерусалимский патриарх не допустил представителей ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

Иерусалимский патриарх Феофил III не допускает представителей Православной церкви Украины (ПЦУ) до богослужений в храме Гроба Господня, тем самым поддерживая позицию Русской православной церкви (РПЦ). Об этом со ссылкой на главу Синодального миссионерского отдела РПЦ епископа Луховицкого Евфимия сообщает ТАСС.

«Иерусалимский патриархат полностью поддерживает Русскую православную церковь в отстаивании принципов единства Церкви и канонов святого православия и не имеет никакого общения с представителями так называемой Православной церкви Украины», — сказал епископ Евфимий.

По его словам, Иерусалимский патриарх не принимает представителей ПЦУ даже в рамках обычных аудиенций, на которые, как правило, допускаются все паломники.

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее на Украине неизвестные подожгли молитвенный дом УПЦ.