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Вупи Голдберг рассказала о тяжелой кокаиновой зависимости

Актриса Вупи Голдберг призналась, что у нее были галлюцинации из-за наркотиков

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Актриса Вупи Голдберг призналась в своих мемуарах, что страдала от тяжелой наркотической зависимости. Об этом сообщает Page Six.

Голдберг начала употреблять кокаин на вечеринках. Артистка рассказывала, что завсегдатаи мероприятий знали, что полицейские никогда не будут устраивать обыск в доме «известного продюсера или актера», поэтому они вели себя «очень непринужденно». Актриса считала, что могла «справиться» с употреблением кокаина, так как не считала его опасным.

По словам Голдберг, ей удавалось скрывать свою зависимость даже на съемочной площадке, однако вскоре начались серьезные проблемы. Помимо ухудшения здоровья, у знаменитости появились сильные галлюцинации. В какой-то момент актрисе казалось, что под ее кроватью прячется существо, готовое на нее напасть. Из-за этого артистка не могла целый день встать с постели.

Голдберг назвала переломным моментом случай, когда экономка застала ее за употреблением наркотика в чулане дорогого отеля. Тогда актриса увидела себя в зеркало и решила, что будет бороться с зависимостью.

Актриса призналась, что относительно легко перестала употреблять наркотики. Однако ей пришлось сменить круг общения и отказаться от посещений некоторых мероприятий. Голдберг отметила, что это было необходимо, так как она боялась за свою жизнь.

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