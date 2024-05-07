Фем-активистки нарисовали граффити на картине «Происхождение мира» Гюстава Курбе

Во Франции фем-активистки залили краской из баллончиков картину «Происхождение мира» и повредили еще четыре произведения искусства. Об этом сообщает Republicain Lorrain.

Скандальное полотно, созданное в 1866 году французским художником-реалистом Гюставом Курбе, было выставлено в филиале Центра современного искусства Помпиду в городе Меце. Днем 6 мая туда пришли две женщины в возрасте 29 и 38 лет, которые расписали защитное стекло картины граффити, нанеся на него хэштег MeToo. Хулиганок задержали прямо в галерее и отправили в отделение полиции. Еще одного участника акции сейчас разыскивают.

По предварительным данным, атаку на «Происхождение мира» устроила художница-перформер Дебора де Робертис, которая хотела выставлять свои работы в этой же галерее, но получила отказ. По имеющейся информации, от действий активисток пострадали еще четыре арт-работы, а вышивка художницы Аннет Мессагер под названием «Je pence, donc je suce» была похищена. Мэр города Франсуа Гросдидье назвал инцидент «преступным актом» и заявил о необходимости борьбы с мракобесием.

Атакованная акционистками картина, как уточняется, не экспонировалась в течение 120 лет, в настоящее время она хранится в собрании музея Орсе в Париже.

Ранее экоактивистки вышли на сцену с транспарантом и едва не сорвали концерт в филармонии.