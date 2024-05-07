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Кремль: россияне не хотят, чтобы третьи страны вмешивались в выборы президента РФ

Песков: РФ выбирает президента и не хочет, чтобы третьи страны вмешивались

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россияне сами выбирают своего президента, Россия не хочет, чтобы третьи страны вмешивались в выбор и предпочтения граждан. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает Sky News.

«Мы голосуем за президента или не хотим голосовать за президента. И мы настаиваем на том, что у нас есть право делать это таким образом, каким мы хотим. И мы не хотим, чтобы третьи страны вмешивались в наш выбор, в наши предпочтения», — сказал Песков.

7 мая Владимир Путин торжественно вступил в должность президента России в пятый раз в жизни. Новый срок правления продлится до 2030 года. Правительство после инаугурации автоматически сложило свои полномочия.

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с инаугурацией.

Также российского президента поздравил вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, социал-демократ Любош Блаха.

Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Тимоти Кабба во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым тоже поздравил Владимира Путина с инаугурацией.

Ранее в Кремле рассказали о первых встречах Путина после инаугурации.

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Инаугурация президента РФ
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